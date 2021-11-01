Проход боевого корабля США в Чёрное море сочли попыткой найти лазейку в обороне РФ

Американские корабли ранее ходили в район Чёрного моря и будут продолжать это делать, США этот район интересен, потому что их задача заключается в том, чтобы наращивать там напряжённость. Такую точку зрения озвучил Лайфу заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Если бы в своё время в 2014 году народ Крыма не принял решение вернуться в состав России, то там бы давно была уже массивная военно-морская база. И такое появление там кораблей доказывает это лишний раз. Теперь же им приходится довольствоваться такими визитиками. Вторая задача, которую они себе ставят, — постоянно пытаются тестировать наши системы безопасности, то есть когда появляется такой объект [военный корабль], мы вынуждены реагировать", — сказал он.

По словам Климова, так США изучают методики РФ, скорость реагирования, чтобы искать лазейки преодоления нашей обороны. Он считает, что Вашингтон таким образом демонстрирует нынешней украинской власти, что они якобы не бросят их в беде. В действительности же США уходят, как только становится горячо. В качестве примера собеседник Лайфа привёл действия Штатов в Корее, Вьетнаме и Афганистане.