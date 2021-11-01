Российские врачи массово изъявили желание уволиться из-за "выгорания"

Российские врачи заявили о проблеме психологического выгорания на фоне непрекращающейся пандемии коронавируса. Согласно опросу в приложении "Справочник врача", с этим состоянием столкнулись медики, работающие второй год в тяжёлых условиях.

Из всех опрошенных 30% специалистов, работающих непосредственно с больными коронавирусом, заявили о желании уволиться из-за усталости, ещё у 37% респондентов на фоне эмоционального истощения возникли проблемы со здоровьем. Лишь 12,6% медиков до сих пор "полны сил" и "ходят на работу с интересом".

Более 68% опрошенных признались, что руководство призывает их увольняться, если их что-то не устраивает. А около 42% пожаловались, что начальство не поддерживает их ни финансово, ни эмоционально. Также работники медицинской сферы недовольны тем, что общество начало воспринимать тяжёлую работу в "красных зонах" как должное.

"В начале пандемии нас благодарили, называли героями, присылали еду из ресторанов, мы чувствовали себя нужными. Сейчас такого ощущения уже нет", — рассказали врачи в беседе с "Коммерсантом".