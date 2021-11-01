Убийца сестёр-школьниц в Кызыле выбросил их из окна из-за шума

23-летний мужчина, которого подозревают в убийстве двух сестёр-школьниц в Кызыле, расправился с девочками из-за того, что они шумели. Об этом заявили в региональном СУ СКР.

"По версии следствия, 30 октября мужчина вернулся домой около 22 часов. Находясь в квартире, обвиняемый несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого около 2:03 часов ночи мужчина вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу", — говорится в сообщении следствия.

Напомним, преступление было совершено в ночь с 30 на 31 октября. Следственный комитет показывал видео с места происшествия. Подозреваемого задержали, оказалось, что он снимал комнату в квартире семьи. Мама, воспитывавшая девочек одна, решила сдавать её, чтобы прокормить детей. По ночам женщина работала в кафе и находилась на смене во время происшествия. У 23-летнего арендатора возник конфликт с несовершеннолетними, он пришёл в ярость и скинул обеих девочек с балкона восьмого этажа. Младшая скончалась на месте, а старшая умерла позднее в больнице. В квартире в этот момент находилась ещё одна сестрёнка, её мужчина не тронул — девочка спала.