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Очевидцы сообщили о взрывах на стройплощадке в Москве

По предварительным данным, на месте ЧП находилось дизельное топливо.

1 ноября, 11:39
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Кадр из видео © LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Очевидцы сообщили о взрывах на стройплощадке в Москве. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Взрыв произошёл на строительной площадке на территории ЖК "Квартал на набережной" на Автозаводской улице в Москве. Как сообщил Лайфу источник, очевидцы слышали два громких хлопка.

На место едут сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате происшествия есть несколько пострадавших. Собеседник Лайфа уточнил, что на стройплощадке горит мусор на площади 20 квадратных метров, где, предположительно, находилось дизельное топливо, скорее всего, от него и были хлопки.

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Ранее Лайф писал о том, что в центре Москвы загорелся трёхэтажный дом старой постройки. Сообщалось также, что в доме размещается торговое представительство Республики Вьетнам.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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