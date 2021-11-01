Очевидцы сообщили о взрывах на стройплощадке в Москве
По предварительным данным, на месте ЧП находилось дизельное топливо.
Взрыв произошёл на строительной площадке на территории ЖК "Квартал на набережной" на Автозаводской улице в Москве. Как сообщил Лайфу источник, очевидцы слышали два громких хлопка.
На место едут сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате происшествия есть несколько пострадавших. Собеседник Лайфа уточнил, что на стройплощадке горит мусор на площади 20 квадратных метров, где, предположительно, находилось дизельное топливо, скорее всего, от него и были хлопки.
Ранее Лайф писал о том, что в центре Москвы загорелся трёхэтажный дом старой постройки. Сообщалось также, что в доме размещается торговое представительство Республики Вьетнам.
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