Очевидцы сообщили о взрывах на стройплощадке в Москве. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Взрыв произошёл на строительной площадке на территории ЖК "Квартал на набережной" на Автозаводской улице в Москве. Как сообщил Лайфу источник, очевидцы слышали два громких хлопка.

На место едут сотрудники МЧС. По предварительным данным, в результате происшествия есть несколько пострадавших. Собеседник Лайфа уточнил, что на стройплощадке горит мусор на площади 20 квадратных метров, где, предположительно, находилось дизельное топливо, скорее всего, от него и были хлопки.