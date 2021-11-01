Политолог напомнил о праве России применять силу для защиты своих граждан в Донбассе
Эксперт не исключил, что ситуация с беспилотником может быть провокацией для дальнейшего давления на Москву.
Фото © ТАСС / Zuma
Применение боевого дрона является грубым нарушением международных соглашений со стороны Киева. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Леонид Савин. Он напомнил, что подобные средства имеют право применять только представители ОБСЕ, да и то лишь для контроля соблюдения режима перемирия.
"Это фактически военные действия. Наверное, Киев намеренно пытается ситуацию эту завести в тупик, чтобы провоцировать силу самообороны этих республик и Россию — и обращаться опять к Западу и говорить: "Смотрите, со стороны Москвы опять происходят агрессивные действия", — отметил эксперт.
По мнению Савина, вопрос о помощи жителям самопровозглашённых республик необходимо поднять на голосовании в Совете Федерации. Политолог напомнил, что там проживают в том числе и российские граждане, поэтому Россия в рамках национальных стратегий имеет полное право применять вооружённую силу для защиты сограждан за рубежом.
Лайф писал, что 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА.
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