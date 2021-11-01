Политолог напомнил о праве России применять силу для защиты своих граждан в Донбассе

Применение боевого дрона является грубым нарушением международных соглашений со стороны Киева. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Леонид Савин. Он напомнил, что подобные средства имеют право применять только представители ОБСЕ, да и то лишь для контроля соблюдения режима перемирия.

"Это фактически военные действия. Наверное, Киев намеренно пытается ситуацию эту завести в тупик, чтобы провоцировать силу самообороны этих республик и Россию — и обращаться опять к Западу и говорить: "Смотрите, со стороны Москвы опять происходят агрессивные действия", — отметил эксперт.

По мнению Савина, вопрос о помощи жителям самопровозглашённых республик необходимо поднять на голосовании в Совете Федерации. Политолог напомнил, что там проживают в том числе и российские граждане, поэтому Россия в рамках национальных стратегий имеет полное право применять вооружённую силу для защиты сограждан за рубежом.