Попова назвала долю россиян, заболевших ковидом после полного курса вакцинации
Привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет, уточнила при этом глава Роспотребнадзора.
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Показатели заболеваемости коронавирусом после полного курса вакцинации в РФ составляют от 2% до 5%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ведущей Наили Аскер-заде.
"В РФ процент заболевающих после полностью завершённой вакцинации составляет от 2% до 5% не больше. Это очень хороший показатель для вакцины", — отметила она.
Глава Роспотребнадзора вместе с тем уточнила, что привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что почти треть населения России полностью привита от ковида. По его мнению, останавливаться на этом нельзя, ведь в стране созданы все необходимые условия и возможности сделать прививку.
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