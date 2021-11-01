Попова назвала долю россиян, заболевших ковидом после полного курса вакцинации

Показатели заболеваемости коронавирусом после полного курса вакцинации в РФ составляют от 2% до 5%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24", фрагмент которого опубликован в телеграм-канале ведущей Наили Аскер-заде.

"В РФ процент заболевающих после полностью завершённой вакцинации составляет от 2% до 5% не больше. Это очень хороший показатель для вакцины", — отметила она.

Глава Роспотребнадзора вместе с тем уточнила, что привитых пациентов с тяжёлым течением в больницах практически нет.