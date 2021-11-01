Мэрию Москвы попросили открыть автосервисы и станции ТО в нерабочие дни
Предприниматели заметили, что запрет на их работу может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.
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Столичные предприниматели обратились в мэрию с просьбой ослабить ограничения на работу автосервисов и станций техобслуживания машин. Об этом пишет ТАСС.
"Опора России" предлагает на период нерабочих дней разрешить работу предприятиям автосервиса и технического осмотра транспортных средств города Москвы и предоставлять услуги с соблюдением всех мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки", — говорится в письме за подписью президента бизнес-объединения Александра Калинина.
Разрешить пользоваться услугами сервисов предложили не всем автовладельцам: в частности речь идёт о спецтранспорте, а также о любых автомобилях, в случае если им необходим неотложный ремонт. В объединении также попросили включить в перечень товаров первой необходимости запчасти для машин и расходный материал для их обслуживания.
В "Опоре России" подчеркнули, что нынешние меры не только бьют по карманам предпринимателей, но и допускают риск возникновения ситуаций, когда не оказанная вовремя услуга может поставить под угрозу жизнь и здоровье как автовладельцев, так и пешеходов.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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