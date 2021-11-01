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Мэрию Москвы попросили открыть автосервисы и станции ТО в нерабочие дни

Предприниматели заметили, что запрет на их работу может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

1 ноября, 11:56
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Столичные предприниматели обратились в мэрию с просьбой ослабить ограничения на работу автосервисов и станций техобслуживания машин. Об этом пишет ТАСС.

"Опора России" предлагает на период нерабочих дней разрешить работу предприятиям автосервиса и технического осмотра транспортных средств города Москвы и предоставлять услуги с соблюдением всех мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки", — говорится в письме за подписью президента бизнес-объединения Александра Калинина.

Химчистки и шиномонтажи будут закрыты в Москве в нерабочие дни

Химчистки и шиномонтажи будут закрыты в Москве в нерабочие дни

Разрешить пользоваться услугами сервисов предложили не всем автовладельцам: в частности речь идёт о спецтранспорте, а также о любых автомобилях, в случае если им необходим неотложный ремонт. В объединении также попросили включить в перечень товаров первой необходимости запчасти для машин и расходный материал для их обслуживания.

В "Опоре России" подчеркнули, что нынешние меры не только бьют по карманам предпринимателей, но и допускают риск возникновения ситуаций, когда не оказанная вовремя услуга может поставить под угрозу жизнь и здоровье как автовладельцев, так и пешеходов.

Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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