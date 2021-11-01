Мэрию Москвы попросили открыть автосервисы и станции ТО в нерабочие дни

Столичные предприниматели обратились в мэрию с просьбой ослабить ограничения на работу автосервисов и станций техобслуживания машин. Об этом пишет ТАСС.

"Опора России" предлагает на период нерабочих дней разрешить работу предприятиям автосервиса и технического осмотра транспортных средств города Москвы и предоставлять услуги с соблюдением всех мер предосторожности в условиях сложной эпидемиологической обстановки", — говорится в письме за подписью президента бизнес-объединения Александра Калинина.

Разрешить пользоваться услугами сервисов предложили не всем автовладельцам: в частности речь идёт о спецтранспорте, а также о любых автомобилях, в случае если им необходим неотложный ремонт. В объединении также попросили включить в перечень товаров первой необходимости запчасти для машин и расходный материал для их обслуживания.