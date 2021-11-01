Украинский депутат забил тревогу из-за самолётов, "распыляющих с воздуха" коронавирус

Депутат Одесского областного совета, состоящий во фракции "За майбутнє", Антов Трифон призвал граждан фотографировать воздушные суда, которые "распыляют с воздуха коронавирус". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке" и добавил к посту популярное у конспирологов фото о "вскрывшейся правде" по поводу химической природы ковида.

Фото © Facebook / Антов Трифон

Политик сообщил, что большое количество звонков поступает к нему от жителей деревень. Как заявляют сельчане, они сами видели пролетающие самолёты, после которых остаётся "странный запах химии".

"Просьба, у кого есть возможность, фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", — обратился чиновник к своим читателям.