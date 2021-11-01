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Украинский депутат забил тревогу из-за самолётов, "распыляющих с воздуха" коронавирус

Как заявил одесский чиновник, к нему поступает большое количество сообщений от сельчан, которые видели их своими глазами.

1 ноября, 12:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Депутат Одесского областного совета, состоящий во фракции "За майбутнє", Антов Трифон призвал граждан фотографировать воздушные суда, которые "распыляют с воздуха коронавирус". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке" и добавил к посту популярное у конспирологов фото о "вскрывшейся правде" по поводу химической природы ковида.

Фото © Facebook / Антов Трифон

Фото © Facebook / Антов Трифон

Политик сообщил, что большое количество звонков поступает к нему от жителей деревень. Как заявляют сельчане, они сами видели пролетающие самолёты, после которых остаётся "странный запах химии".

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"Просьба, у кого есть возможность, фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли на самом деле, что происходит", — обратился чиновник к своим читателям.

Ранее Лайф сообщал, что украинцев предупредили о пике пандемии с тысячей смертей в сутки от ковида. В СНБО уверены, если не будет нормального темпа вакцинации, то можно ожидать очень тяжёлые времена.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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