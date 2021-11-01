Эксперт объяснила слова Медведева о пятой фазе пандемии коронавируса в России

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова согласилась с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который заявил о пятой фазе пандемии коронавируса в стране. Вместе с тем она посчитала самым интересным моментом в его статье призыв к глобальному сотрудничеству по ковиду.

"Справедливо было отмечено, что от пандемии пострадали все страны. И если бы разобщённость не была бы такой серьёзной, было бы больше совместных координированных действий, то мир пострадал бы меньше. Это действительное мнение, которое многие эксперты разделяют", — сказала она.

Она напомнила, что в данный момент на повестке дня стоит вопрос о взаимном признании вакцин от коронавируса. Это тоже тема, которая обсуждается на всех уровнях: от кухонь до высоких кабинетов.