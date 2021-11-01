Путин предупредил о реакции России на попытки сломать стратегический паритет
По словам президента, его поддержание является неотъемлемой задачей войск страны.
Фото © ТАСС / Паулин Евгений
Россия намерена адекватно реагировать на попытки некоторых стран сломать стратегический паритет. Об этом, открывая совещание с Министерством обороны РФ и представителями ОПК, заявил президент Владимир Путин.
Одним из вопросов, которые будут рассматриваться на встрече, является укрепление Воздушно-космических сил. По словам главы государства, это одна из самых мощных, высокотехнологичных и манёвренных составляющих Российской армии, на которую возложена важная задача — поддержание стратегического паритета.
"Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ", — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что Россия не намерена игнорировать эти угрозы для безопасности государства, поэтому будет отвечать на них соответствующим образом.
Ранее Лайф писал, что российский лидер выступил на саммите G20 и предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
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