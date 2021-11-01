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Путин предупредил о реакции России на попытки сломать стратегический паритет

По словам президента, его поддержание является неотъемлемой задачей войск страны.

1 ноября, 12:45
<p>Фото © ТАСС / Паулин Евгений</p>

Фото © ТАСС / Паулин Евгений

Россия намерена адекватно реагировать на попытки некоторых стран сломать стратегический паритет. Об этом, открывая совещание с Министерством обороны РФ и представителями ОПК, заявил президент Владимир Путин.

Одним из вопросов, которые будут рассматриваться на встрече, является укрепление Воздушно-космических сил. По словам главы государства, это одна из самых мощных, высокотехнологичных и манёвренных составляющих Российской армии, на которую возложена важная задача — поддержание стратегического паритета.

"Мы с вами знаем, и знаем это хорошо, что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет, в том числе с помощью развёртывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ", — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что Россия не намерена игнорировать эти угрозы для безопасности государства, поэтому будет отвечать на них соответствующим образом.

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Ранее Лайф писал, что российский лидер выступил на саммите G20 и предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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