Нижегородский министр культуры случайно показал свои тату и рассорил подписчиков
Одни сочли чиновника не лучшим примером для подражания, а другие не увидели в наколках ничего плохого.
Фото © Instagram / oberkovich
Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович опубликовал в Instagram фотографию, сделанную во время прививки от коронавируса, где на его руках видны татуировки. Подписчики в комментариях поспорили из-за наколок чиновника.
"Вот это да! И это министр культуры нашей области. <…> Хотя бы не афишировал! Куда смотрит губернатор?" — написала одна из подписчиц.
Многие в комментариях под постом оценили рисунки по достоинству и заметили, что наколки не понравились в основном представителям старшего поколения.
"Татуировки топ! Хоть и не общественное это дело — обсуждать, что человек решил набить на собственном теле", — отметил другой пользователь.
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