Нижегородский министр культуры случайно показал свои тату и рассорил подписчиков

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович опубликовал в Instagram фотографию, сделанную во время прививки от коронавируса, где на его руках видны татуировки. Подписчики в комментариях поспорили из-за наколок чиновника.

"Вот это да! И это министр культуры нашей области. <…> Хотя бы не афишировал! Куда смотрит губернатор?" — написала одна из подписчиц.

Многие в комментариях под постом оценили рисунки по достоинству и заметили, что наколки не понравились в основном представителям старшего поколения.

"Татуировки топ! Хоть и не общественное это дело — обсуждать, что человек решил набить на собственном теле", — отметил другой пользователь.