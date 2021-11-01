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Нижегородский министр культуры случайно показал свои тату и рассорил подписчиков

Одни сочли чиновника не лучшим примером для подражания, а другие не увидели в наколках ничего плохого.

1 ноября, 12:47
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/oberkovich/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oberkovich</a></p>

Фото © Instagram / oberkovich

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович опубликовал в Instagram фотографию, сделанную во время прививки от коронавируса, где на его руках видны татуировки. Подписчики в комментариях поспорили из-за наколок чиновника.

"Вот это да! И это министр культуры нашей области. <…> Хотя бы не афишировал! Куда смотрит губернатор?" — написала одна из подписчиц.

Многие в комментариях под постом оценили рисунки по достоинству и заметили, что наколки не понравились в основном представителям старшего поколения.

"Татуировки топ! Хоть и не общественное это дело обсуждать, что человек решил набить на собственном теле", — отметил другой пользователь.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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