СМИ: Расследование дела Сафронова о госизмене завершено

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на свои источники.

"В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение", — отмечает один из источников.

Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов рассказал Лайфу, что начал ознакомление с делом.