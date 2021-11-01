СМИ: Расследование дела Сафронова о госизмене завершено
Как рассказал Лайфу адвокат Дмитрий Талантов, защита начала ознакомление с материалами.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда
Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о госизмене в отношении советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на свои источники.
"В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение", — отмечает один из источников.
Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов рассказал Лайфу, что начал ознакомление с делом.
"Я связан подпиской о неразглашении данных предварительного расследования. Но в настоящее время я имею возможность ознакомиться с материалами уголовного дела", — добавил он.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт, кроме того, Иван отказался идти на сделку со следствием.
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