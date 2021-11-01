Путин рассказал о "реальном спасении" от тяжёлого течения ковида и смерти

Президент России назвал вакцинацию наилучшим способом защитить себя от тяжёлого течения коронавирусной инфекции и призвал всех не только прививаться, но и проходить своевременную ревакцинацию.

"Реальное спасение от тяжёлых течений болезни и летальных исходов — это вакцинация. Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты, сегодня с коллегами говорил об этом. Но всё равно самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться", — сказал он на совещании с Минобороны и представителями ОПК.

По словам президента, он успел пообщаться с коллегами из других стран, где было вакцинировано 60% населения. Однако, даже несмотря на это, там происходили вспышки коронавируса, подчеркнул Путин.

"Я лично спрашивал, что случилось. Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Нужно следить за этим", — добавил глава государства.