НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин рассказал о "реальном спасении" от тяжёлого течения ковида и смерти

По его словам, сейчас разрабатываются и в ближайшее время начнут использоваться новые лекарства.

1 ноября, 13:08
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент России назвал вакцинацию наилучшим способом защитить себя от тяжёлого течения коронавирусной инфекции и призвал всех не только прививаться, но и проходить своевременную ревакцинацию.

"Реальное спасение от тяжёлых течений болезни и летальных исходов — это вакцинация. Сейчас разрабатываются и в ближайшее время будут использоваться лекарственные препараты, сегодня с коллегами говорил об этом. Но всё равно самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться и своевременно ревакцинироваться", — сказал он на совещании с Минобороны и представителями ОПК.

Путин — о 40 тысячах заболевших коронавирусом в сутки: Такого никогда не было

Путин — о 40 тысячах заболевших коронавирусом в сутки: Такого никогда не было

По словам президента, он успел пообщаться с коллегами из других стран, где было вакцинировано 60% населения. Однако, даже несмотря на это, там происходили вспышки коронавируса, подчеркнул Путин.

"Я лично спрашивал, что случилось. Упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Нужно следить за этим", — добавил глава государства.

Ранее Лайф писал, что российский лидер выступил на саммите G20 и предложил поручить министерствам здравоохранения стран "Большой двадцатки" ускорить процесс взаимного признания национальных сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1