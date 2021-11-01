В ВОЗ обозначили сроки ревакцинации от ковида для людей с низким иммунитетом

Людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от коронавируса через полгода. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев", — отметила Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".

Также она высказалась о сроках завершения пандемии. По словам Вуйнович, это случится, когда мир достигнет нужного уровня коллективного иммунитета.