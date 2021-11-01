В ВОЗ обозначили сроки ревакцинации от ковида для людей с низким иммунитетом
Также в организации подчеркнули, что пандемия завершится, когда мир достигнет необходимого уровня коллективного иммунитета.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Людям с низким иммунитетом нужно ревакцинироваться от коронавируса через полгода. Такую рекомендацию дала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться, это бустерная доза, через шесть месяцев", — отметила Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".
Также она высказалась о сроках завершения пандемии. По словам Вуйнович, это случится, когда мир достигнет нужного уровня коллективного иммунитета.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал срок, при котором ревакцинация от ковида будет бесполезной. Поторопившись, человек не получит какого-либо вреда, однако уровень антител к коронавирусу у него не изменится, отметил учёный.
Комментариев: 0