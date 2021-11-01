Зеленский заявил, что Крым и Донбасс стали "экобомбами в центре Европы"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планета получила две "экобомбы" из-за невыполнения договорённостей Будапештского меморандума. Лидер Незалежной считает таковыми Крым и Донбасс.

"В 1994 году Украина получила гарантии безопасности (Будапештский меморандум. — Прим. Лайфа), которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы — оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса", — сказал Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26.

Президент Незалежной добавил, что "полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ", а "на части Донбасса затопление шахт, деградация грунта, дефицит питьевой воды". "Это общая угроза всему миру", — заключил Зеленский.

В 1994 году Украина, Россия, США, Великобритания и Франция подписали Будапештский меморандум, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. В ответ Украине дали гарантии безопасности.