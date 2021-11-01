Путин заявил о разработке в России лекарства от ковида

Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в стране заявил о разработке и скором введении в оборот лекарств от инфекции.

"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты. Сегодня тоже с коллегами говорил на этот счёт — с теми, кто занимается этим", — отметил Путин в ходе совещания в Сочи.