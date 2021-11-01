Путин заявил о разработке в России лекарства от ковида
Однако самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида президент всё же назвал вакцинацию.
Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ
Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в стране заявил о разработке и скором введении в оборот лекарств от инфекции.
"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты. Сегодня тоже с коллегами говорил на этот счёт — с теми, кто занимается этим", — отметил Путин в ходе совещания в Сочи.
Однако самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида президент всё же назвал вакцинацию. По его словам, прививка сможет защитить человека от тяжёлого течения заболевания. Владимир Путин призвал всех не только прививаться, но и проходить своевременную ревакцинацию.
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