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Путин заявил о разработке в России лекарства от ковида

Однако самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида президент всё же назвал вакцинацию.

1 ноября, 13:27
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждения ситуации с коронавирусом в стране заявил о разработке и скором введении в оборот лекарств от инфекции.

"Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты. Сегодня тоже с коллегами говорил на этот счёт — с теми, кто занимается этим", — отметил Путин в ходе совещания в Сочи.

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Однако самым универсальным и лучшим способом защиты от ковида президент всё же назвал вакцинацию. По его словам, прививка сможет защитить человека от тяжёлого течения заболевания. Владимир Путин призвал всех не только прививаться, но и проходить своевременную ревакцинацию.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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