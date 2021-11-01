Питерская учительница, которую вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете, трижды подвергалась изнасилованию

Учительница биологии из Санкт-Петербурга Ольга Щёголева, которую вынудили уволиться из-за блога о секс-просвете, призналась, что трижды подвергалась изнасилованию в подростковом возрасте. В новом выпуске проекта Татьяны Денесюк "Изнанка. Женщины" она рассказала о пережитом в юности.

"Меня трижды насиловали за юность. Мой первый сексуальный опыт — это изнасилование в 14 лет. И моя психика его достаточно сильно закрыла, и я вспомнила об этом только совершенно недавно, пару лет назад. То есть это был очень жестокий такой блок, который просто провалил меня в воспоминания", — отметила женщина.

По словам Щёголевой, насилию её подверг незнакомый человек. Она уточнила, что мужчина однажды зашёл за ней в квартиру, когда она возвращалась из школы. При этом родителям о случившемся Ольга не рассказала.

Резонансная история с учительницей, которую вынудили уволиться из школы из-за того, что она вела блог о секс-просвете, широко распространилась в минувшем месяце. Родителям учеников не нравилась такая деятельность педагога, и они пожаловались руководству учебного заведения. После этого Щёголеву поставили перед выбором: либо работа в школе, либо секс-блог в "Инстаграме". Она выбрала своё увлечение и написала заявление по собственному желанию.

Школьники же заступились за учительницу, написав коллективное письмо. В Госдуме женщину также поддержали и пообещали разобраться в её истории с увольнением. Сама же учительница биологии возвращаться в школу пока не планирует.