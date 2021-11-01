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Создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек умер в возрасте 100 лет

Учёный родился в 1921 году в Соединённых Штатах в семье иммигрантов из Российской империи.

1 ноября, 20:37
<p>Аарон Бек. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Aaron_Beck_2016.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Аарон Бек. Фото © Wikipedia

Американский психиатр и психотерапевт, создатель когнитивной психотерапии Аарон Бек умер на 101-м году жизни в Филадельфии. Печальное известие разместил на своей странице Институт Бека, некоммерческая организация, основанная заслуженным психиатром и его дочерью Джудит в 1994 году.

"Сегодня наш институт, наше сообщество практикующих врачей и пациентов, а также семья Бек скорбят о потере моего выдающегося отца, доктора Аарона Бека. Он умер в своём доме в возрасте 100 лет", — приводятся в сообщении слова Джудит Бек.

В послании также указано, что семья и сотрудники института намерены чтить наследие Бека, продолжая его работу и выполняя его миссию — "помогать людям жить более здоровой, счастливой и значимой жизнью".

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Аарон Бек родился в 1921 году в Соединённых Штатах в семье иммигрантов из Российской империи. Он считается создателем метода когнитивной психотерапии, применяемой при аффективных расстройствах. Широкое распространения получила и так называемая шкала депрессии Бека, куда входит 21 категория симптомов и жалоб типичных для пациентов с депрессией. Опросник на основе этой шкалы сегодня применяется для диагностики и самодиагностики депрессии и выявления степени её тяжести.

Ранее стало известно, что в возрасте 86 лет скончался советский драматург Юрий Клепиков, написавший сценарии к фильмам Алексея Германа, Андрея Кончаловского и других режиссёров.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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