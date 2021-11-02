В Петербурге приставы взыскали с должников более 26 млрд рублей с начала года

В Санкт-Петербурге за девять месяцев 2021 года приставы взыскали с должников более 26,7 миллиарда рублей. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказала руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Северной столице Анна Лашкова.

По её словам, это на 8,3 миллиарда рублей больше, чем за эти же девять месяцев прошлого года. Сейчас на исполнении у судебных приставов находится ещё 2,2 миллиона исполнительных производств. Этот показатель почти не меняется последние несколько лет.

"Взысканная сумма по налоговым платежам составила почти 7,7 миллиарда рублей, по коммунальным задолженностям — более 1,6 миллиарда рублей. Значительную часть исполнительных документов по-прежнему составляют административные штрафы ГИБДД, на исполнении находилось более 640 тысяч постановлений. По данной категории дел взыскано 245 миллионов рублей", — отметила Лашкова.

Она добавила, что в пользу детей перечислено 577 миллионов рублей алиментных платежей. Ещё 351 миллион рублей составляют задолженности по зарплате, которые взысканы с работодателей.