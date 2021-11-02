Названо самое популярное у иностранцев российское оружие

Наибольшим спросом среди российского вооружения у зарубежных заказчиков пользуются комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", вся линейка авиационной техники (минимум 50% экспорта оружия), противотанковые системы "Корнет", РСЗО "Смерч" и другие комплексы управляемого оружия. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

В беседе с РБК он отметил, что спрос на российские системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы повышается с наступлением эры беспилотников и роботов. По словам Шугаева, к С-400 проявляет интерес порядка десяти стран. Всего же портфель заказов на экспорт российских вооружений превышает 52 миллиарда долларов. Поставки военной продукции осуществляются в более чем 50 государств, а отношения по линии военно-технического сотрудничества РФ поддерживает со 100 государствами.

В число пяти главных импортёров входят Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. При этом некоторые государства хотят покупать не только российскую технику, но и технологии.

"Государства, являвшиеся совсем недавно преимущественно импортёрами вооружений и военной техники, всё чаще объявляют сегодня об амбициях развивать свои национальные ВПК. И мы не можем с этим не считаться", — сказал Шугаев, подчеркнув, что Россия довольно успешно работает в этом направлении.

Он добавил, что антироссийские санкции не привели к сужению географии поставок оружия.