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Путин заявил, что к 2027 году доля современного вооружения в ВМФ превысит 70%

Глава государства отметил, что примерно в эти же сроки обновится большая часть техники в войсках ПВО и ПРО.

1 ноября, 13:12
<p>Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ВМФ РФ современным вооружением должен превысить 70% уже к 2027 году. Об этом он сказал, открывая серию совещаний по оборонной тематике, которые по традиции проходят в Сочи.

"Последовательно повышается программа модернизации флота, в целом к 2027 году уровень его оснащённости современными образцами вооружения должен превысить 70%", — сказал глава государства.

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Путин также отметил, что долю современного оружия и техники в войсках ПВО и ПРО доведут не менее чем до 80%. Произойдёт это в течение двух лет — с 2025 по 2027 год.

"Существующие темпы перевооружения войск ПВО и ПРО позволят на рубеже 2025–2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80%", — заключил глава государства.

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А ранее Лайф рассказывал, что в составе Военно-морского флота России может появиться новое соединение — Арктический флот. Помимо Севморпути он будет отвечать за безопасность арктического побережья в зоне ответственности нынешних Северного и Тихоокеанского флотов.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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