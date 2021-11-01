Путин заявил, что к 2027 году доля современного вооружения в ВМФ превысит 70%

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень оснащения ВМФ РФ современным вооружением должен превысить 70% уже к 2027 году. Об этом он сказал, открывая серию совещаний по оборонной тематике, которые по традиции проходят в Сочи.

"Последовательно повышается программа модернизации флота, в целом к 2027 году уровень его оснащённости современными образцами вооружения должен превысить 70%", — сказал глава государства.

Путин также отметил, что долю современного оружия и техники в войсках ПВО и ПРО доведут не менее чем до 80%. Произойдёт это в течение двух лет — с 2025 по 2027 год.

"Существующие темпы перевооружения войск ПВО и ПРО позволят на рубеже 2025–2027 годов довести здесь долю современного оружия и техники не менее чем до 80%", — заключил глава государства.