Институт Пушкина выбрал слово 2021 года в России

Словом 2021 года в России, по версии Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, стал "спутник". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"По результатам анализа на первое место вышло слово "спутник", его в 2021 году стали употреблять в девять раза чаще, чем раньше. Это слово прочно связано с названием российской вакцины, рост частотности употребления обусловлен широким обсуждением тем вакцинации и признания российской вакцины за рубежом", — цитирует ТАСС представителя института.

Второе место заняло слово "Афганистан" (стали употреблять чаще в 6,5 раза), третье — словосочетание "Северный поток" (5 раз). Четвёртую строчку заняла "перепись" (4,6 раза), а пятое — импичмент (более чем в 4 раза). Поводом для этого оказались события в США, где Дональд Трамп стал первым президентом в истории страны, кому дважды объявляли импичмент.