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Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года

Само слово в английском языке было впервые зафиксировано в 1799-м, но пик его популярности пришёлся именно на период пандемии коронавируса.

1 ноября, 11:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года. Им стало существительное vax, которое в переводе означает "вакцина", а также производные "вакцинация" или "вакцинировать". В этом году термин vax употреблялся в 72 раза чаще, чем в прошлом.

"Нет слова, которое лучше отражает атмосферу этого года, чем vax",  отметили составители словаря.

От данного слова уже успели образоваться неологизмы "вакси" (по примеру "селфи"), то есть фото, сделанные во время вакцинации, и "вакциниста" — привитый от ковида человек, который выставляет этот статус напоказ в соцсетях.

Британский словарь назвал главное слово 2020 года. Нет, это не коронавирус

Британский словарь назвал главное слово 2020 года. Нет, это не коронавирус

В ноябре 2020-го словарь английского языка Merriam-Webster назвал слово года, которое на тот период отлично отражало действительность. Как отметили составители, "иногда лишь одно слово определяет эпоху".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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