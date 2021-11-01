Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года. Им стало существительное vax, которое в переводе означает "вакцина", а также производные "вакцинация" или "вакцинировать". В этом году термин vax употреблялся в 72 раза чаще, чем в прошлом.

"Нет слова, которое лучше отражает атмосферу этого года, чем vax", — отметили составители словаря.

От данного слова уже успели образоваться неологизмы "вакси" (по примеру "селфи"), то есть фото, сделанные во время вакцинации, и "вакциниста" — привитый от ковида человек, который выставляет этот статус напоказ в соцсетях.