Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года
Само слово в английском языке было впервые зафиксировано в 1799-м, но пик его популярности пришёлся именно на период пандемии коронавируса.
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Оксфордский словарь назвал главное слово 2021 года. Им стало существительное vax, которое в переводе означает "вакцина", а также производные "вакцинация" или "вакцинировать". В этом году термин vax употреблялся в 72 раза чаще, чем в прошлом.
"Нет слова, которое лучше отражает атмосферу этого года, чем vax", — отметили составители словаря.
От данного слова уже успели образоваться неологизмы "вакси" (по примеру "селфи"), то есть фото, сделанные во время вакцинации, и "вакциниста" — привитый от ковида человек, который выставляет этот статус напоказ в соцсетях.
В ноябре 2020-го словарь английского языка Merriam-Webster назвал слово года, которое на тот период отлично отражало действительность. Как отметили составители, "иногда лишь одно слово определяет эпоху".
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