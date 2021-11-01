Автоэксперт призвал привлечь дроны к отлавливанию любителей опасной езды

Партнёр аналитического агентства "Автостат" — автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал возможность введения штрафа за опасное вождение, который предусматривает взыскание до трёх тысяч рублей. Ранее с таким предложением выступила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

По мнению автоэксперта, в Правилах дорожного движения есть определение опасного вождения, однако существуют проблемы с наказанием водителя за подобные действия.

"Никто не понимает, как это зафиксировать, как задокументировать факт опасного вождения, потому что для этого нужна видеосъёмка, причём длительная. Условно говоря, над нарушителем должен лететь дрон в течение нескольких минут и зафиксировать все эти многократные перестроения", — объяснил Моржаретто в беседе с RT.

При этом Моржаретто подчеркнул, что с такими водителями стоит бороться в рамках закона, позволяющего на сегодняшний день наказывать не за опасное вождение, а за его элементы. В числе таких, например, перестроение из ряда в ряд и несоблюдение дистанции, заключил автоэксперт.