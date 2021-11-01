На Украине заявили о сокращении транзита газа из РФ на треть с 1 ноября
А ранее в Киеве рассказали о потере 4,5 млрд кубов транзита газа после сделки России и Венгрии на поставки топлива в обход Незалежной.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
С 1 ноября транзит российского природного газа через территорию Незалежной сократился на треть по сравнению с данными на 1 октября. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн кубометров... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн кубометров в сутки", — написал он в "Фейсбуке".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Незалежной важно сохранить транзит газа. Он отметил, что никто не хочет "терять по два миллиарда долларов". В Кремле прокомментировали его слова, назвав условие продолжения транзита газа в Европу через Украину. Кроме того, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон предложил Москве продлить контракт, не дожидаясь окончания действующего соглашения.
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