На Украине заявили о сокращении транзита газа из РФ на треть с 1 ноября

С 1 ноября транзит российского природного газа через территорию Незалежной сократился на треть по сравнению с данными на 1 октября. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн кубометров в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн кубометров... С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 млн кубометров в сутки", — написал он в "Фейсбуке".