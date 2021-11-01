Аналитик объяснил нападки Байдена на Россию и Китай из-за разочарования саммитом G20

Президент США Джо Байден уделяет особое внимание вопросам изменения климата, потому что это в целом характерно для американских демократических политиков. Яркий пример тому — особое внимание к этой тематике со стороны Альберта Гора, который был вице-президентом страны при Билле Клинтоне. Об этом Лайфу рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Действующий американский президент стремится подчеркнуть, что климатическая повестка позволит Вашингтону укрепить влияние в мире. Отсюда и высказывания Байдена на проходившей в воскресенье [31 октября] пресс-конференции, что особое внимание на саммите G20 было привлечено именно к руководству США", — сказал он.

Аналитик сравнил работу действующего американского президента с его предшественником. Дональда Трампа оппоненты обвиняли в снижении влияния США на мировой арене и сложных отношениях даже с традиционными внешнеполитическими партнёрами Вашингтона. А Байден стремится показать, что исправляет ошибки предыдущего хозяина Белого дома. Однако чем больше политик уделяет внимания какой-то теме — тем выше он задаёт планку ожиданий по поводу результатов его деятельности именно в этом направлении.