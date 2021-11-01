Аналитик объяснил нападки Байдена на Россию и Китай из-за разочарования саммитом G20
По оценке собеседника Лайфа, слова американского лидера стали ответом на скептические комментарии по поводу его результативности на переговорах.
Фото © ТАСС / Erin Scott / White House / Planet Pix via ZUMA Press Wire
Президент США Джо Байден уделяет особое внимание вопросам изменения климата, потому что это в целом характерно для американских демократических политиков. Яркий пример тому — особое внимание к этой тематике со стороны Альберта Гора, который был вице-президентом страны при Билле Клинтоне. Об этом Лайфу рассказал ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
"Действующий американский президент стремится подчеркнуть, что климатическая повестка позволит Вашингтону укрепить влияние в мире. Отсюда и высказывания Байдена на проходившей в воскресенье [31 октября] пресс-конференции, что особое внимание на саммите G20 было привлечено именно к руководству США", — сказал он.
Аналитик сравнил работу действующего американского президента с его предшественником. Дональда Трампа оппоненты обвиняли в снижении влияния США на мировой арене и сложных отношениях даже с традиционными внешнеполитическими партнёрами Вашингтона. А Байден стремится показать, что исправляет ошибки предыдущего хозяина Белого дома. Однако чем больше политик уделяет внимания какой-то теме — тем выше он задаёт планку ожиданий по поводу результатов его деятельности именно в этом направлении.
"В американских СМИ уже выходили скептические комментарии по поводу результативности участия Байдена в саммите G20, вопросы с подобными акцентами звучали и на пресс-конференции президента США. Отсюда намерение Байдена частично переложить на Россию и Китай ответственность за неоправдавшиеся завышенные ожидания части внутренней аудитории в США. Стремление доказать, что он как раз ведёт работу на международной арене, в том числе на конкретном саммите, максимально активно — просто другие игроки ведут себя проблемно", — заключил Нейжмаков.
Ранее Лайф сообщал, что страны "Большой двадцатки" призвали к ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса. Участники саммита G20 отметили, что это потребует значимых и эффективных действий, а также приверженности со стороны всех государств. Генсек ООН назвал саммит G20 не оправдавшим надежд.
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