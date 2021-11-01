В Кремле раскрыли темы беседы Лаврова с Байденом на полях саммита G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме обсудил с президентом США Джо Байденом тему переговоров Москвы и Вашингтона на высшем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, министр Лавров имел возможность на полях разных мероприятий переговорить кратко с президентом Байденом, это важно. Было продолжено обсуждение ранее достигнутого понимания о необходимости проведения контактов на высшем уровне", — заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что уже состоялась серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности. Переговоры проходили в закрытом режиме, так как публичность в таких вопросах не способствует достижению необходимых для США и РФ результатов, уточнил Песков и выразил надежду, что контакты продолжатся.