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В Кремле призвали учитывать потребности развивающихся стран при снижении влияния на климат

Там подчеркнули, что на сегодняшний день Россия опережает многие страны по переходу на низкоуглеродные способы производства.

1 ноября, 09:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Для снижения антропогенной нагрузки на климат необходимы усилия всех государств, но при этом нужно учитывать потребности развивающихся стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это процесс, который требует адекватных мер со стороны всех государств. И, конечно же, все обязаны учитывать ещё потребности развивающихся стран, которые в своё время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями", — подчеркнул Песков.

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Россия в свою очередь уже прилагает немалые усилия для снижения негативного влияния на климат, в том числе опережая многие государства по переходу на низкоуглеродные способы производства.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) увидели в глобальном потеплении серьёзную угрозу для России из-за её географического расположения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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