В Кремле призвали учитывать потребности развивающихся стран при снижении влияния на климат
Там подчеркнули, что на сегодняшний день Россия опережает многие страны по переходу на низкоуглеродные способы производства.
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Для снижения антропогенной нагрузки на климат необходимы усилия всех государств, но при этом нужно учитывать потребности развивающихся стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это процесс, который требует адекватных мер со стороны всех государств. И, конечно же, все обязаны учитывать ещё потребности развивающихся стран, которые в своё время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями", — подчеркнул Песков.
Россия в свою очередь уже прилагает немалые усилия для снижения негативного влияния на климат, в том числе опережая многие государства по переходу на низкоуглеродные способы производства.
Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) увидели в глобальном потеплении серьёзную угрозу для России из-за её географического расположения.
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