В Кремле призвали учитывать потребности развивающихся стран при снижении влияния на климат

Для снижения антропогенной нагрузки на климат необходимы усилия всех государств, но при этом нужно учитывать потребности развивающихся стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это процесс, который требует адекватных мер со стороны всех государств. И, конечно же, все обязаны учитывать ещё потребности развивающихся стран, которые в своё время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями", — подчеркнул Песков.