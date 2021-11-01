Песков отметил стремление России и США к контактам на высшем уровне
Это важно для двусторонних отношений и продолжения диалога по международной проблематике.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Москва и Вашингтон солидарны в своём стремлении продолжить контакты на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии", — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Москва предоставляет всю информацию по запросам Вашингтона о кибератаках, а сама ответов не получает.
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