Песков отметил стремление России и США к контактам на высшем уровне

Москва и Вашингтон солидарны в своём стремлении продолжить контакты на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии", — заявил официальный представитель Кремля.