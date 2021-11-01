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Песков отметил стремление России и США к контактам на высшем уровне

Это важно для двусторонних отношений и продолжения диалога по международной проблематике.

1 ноября, 09:41

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Москва и Вашингтон солидарны в своём стремлении продолжить контакты на высшем уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы сходимся в том, что контакты на высшем уровне необходимы, нужны как с точки зрения наших двусторонних отношений, так и нашего диалога, который касается более широкой географии", — заявил официальный представитель Кремля.

Кремль намерен продолжить контакты с США по вопросам кибербезопасности

Кремль намерен продолжить контакты с США по вопросам кибербезопасности

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Байденом заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Глава государства тогда указал, что Москва предоставляет всю информацию по запросам Вашингтона о кибератаках, а сама ответов не получает.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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