Депутата Рашкина в багажнике авто и "лося-убийцу" нарисовали у штаба КПРФ

"В дополнение к своему творению они написали следующие слова: Рашкин — преступник, который обязан отвечать по всей строгости закона за убийство беспомощного лося. А его депутатский мандат должен служить исключительно отягчающим обстоятельством в этом деле. Пусть посмотрит на себя в роли несчастной жертвы своего кровавого развлечения. Стыд, позор и презрение таким людям, как он", — говорится в сообщении.