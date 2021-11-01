Депутата Рашкина в багажнике авто и "лося-убийцу" нарисовали у штаба КПРФ
Авторы работы изобразили коммуниста лежащим в окровавленной машине и стоящего рядом сохатого с Красной книгой.
Фото © Telegram / Андрей Вышинский
Сотрудники штаба московского отделения партии КПРФ обнаружили на стене офиса рисунок зоозащитной тематики, на котором изображён депутат Валерий Рашкин, лежащий в багажнике авто. В телеграм-канале журналиста Андрея Вышинского опубликованы фотографии стрит-арта, переданные анонимными зоозащитниками.
"В дополнение к своему творению они написали следующие слова: Рашкин — преступник, который обязан отвечать по всей строгости закона за убийство беспомощного лося. А его депутатский мандат должен служить исключительно отягчающим обстоятельством в этом деле. Пусть посмотрит на себя в роли несчастной жертвы своего кровавого развлечения. Стыд, позор и презрение таким людям, как он", — говорится в сообщении.
Противники охоты на животных пояснили, что сделали граффити "в знак солидарности" с фразой зоозащитника и председателя партии "Зелёная альтернатива" Руслана Хвостова: "Охотьтесь на людей, животные не могут дать сдачи".
Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.
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