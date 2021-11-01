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Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok оштрафовали в России на 180 млн

Такие санкции на эти ресурсы наложили за отказ удалить запрещённую информацию, в том числе пронаркотический контент.

1 ноября, 10:28

Фото © Shutterstock

В 2021 году суды в России оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok в общей сложности на 180 миллионов рублей. Такие данные приводит Роскомнадзор.

"С начала 2021 года за неудаление различных видов запрещённой информации (в том числе пронаркотического контента) российскими судами привлечены к административной ответственности… Facebook оштрафован на сумму 70 млн рублей, Twitter — на 38,4 млн рублей, Telegram — на 35 млн рублей, Google — на 32,5 млн рублей, TikTok — на 4,1 млн рублей", — говорится в сообщении ведомства.

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А ранее Роскомнадзор составил новый протокол в отношении компании Google за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещённым материалам. Теперь штраф в отношении Google может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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