Популярный бренд специй и соусов прекратит продажи в России
Производитель заявил о намерении сосредоточиться на развитии кофейного бизнеса.
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Компания Paulig решила прекратить импорт в РФ специй, приправ и соусов под принадлежащей ей маркой Santa Maria. Соответствующее письмо партнёрам отправила гендиректор российского офиса компании Ольга Свечникова.
"Компания приняла стратегическое решение сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории. В этой связи была пересмотрена локальная стратегия развития портфеля Santa Maria и принято решение о завершении импорта продукции Santa Maria в Россию", — говорится в сообщении Paulig.
Производитель решил сосредоточиться на развитии в России кофейного бизнеса и стать "игроком номер один" на рынке. Там пояснили, что именно этот напиток является для Paulig драйвером роста. До конца 2021 года продукция Santa Maria будет постепенно выведена с российского рынка. В компании пообещали за это время сделать всё возможное для выполнения коммерческих обязательств перед клиентами в РФ.
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