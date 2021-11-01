Популярный бренд специй и соусов прекратит продажи в России

"Компания приняла стратегическое решение сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории. В этой связи была пересмотрена локальная стратегия развития портфеля Santa Maria и принято решение о завершении импорта продукции Santa Maria в Россию", — говорится в сообщении Paulig.

Производитель решил сосредоточиться на развитии в России кофейного бизнеса и стать "игроком номер один" на рынке. Там пояснили, что именно этот напиток является для Paulig драйвером роста. До конца 2021 года продукция Santa Maria будет постепенно выведена с российского рынка. В компании пообещали за это время сделать всё возможное для выполнения коммерческих обязательств перед клиентами в РФ.