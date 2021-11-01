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Популярный бренд специй и соусов прекратит продажи в России

Производитель заявил о намерении сосредоточиться на развитии кофейного бизнеса.

1 ноября, 10:59

Фото © Pexels

Компания Paulig решила прекратить импорт в РФ специй, приправ и соусов под принадлежащей ей маркой Santa Maria. Соответствующее письмо партнёрам отправила гендиректор российского офиса компании Ольга Свечникова.

"Компания приняла стратегическое решение сосредоточиться на развитии в России растущей кофейной категории. В этой связи была пересмотрена локальная стратегия развития портфеля Santa Maria и принято решение о завершении импорта продукции Santa Maria в Россию", — говорится в сообщении Paulig.

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Производитель решил сосредоточиться на развитии в России кофейного бизнеса и стать "игроком номер один" на рынке. Там пояснили, что именно этот напиток является для Paulig драйвером роста. До конца 2021 года продукция Santa Maria будет постепенно выведена с российского рынка. В компании пообещали за это время сделать всё возможное для выполнения коммерческих обязательств перед клиентами в РФ.

Как сообщал Лайф, диетолог назвала продукты, которыми не стоит злоупотреблять после 45 лет. По словам специалиста, такая еда может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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