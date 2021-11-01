Зеленский обогнал в антирейтинге украинских политиков даже Порошенко
Электоральные симпатии действующего украинского лидера окончательно похоронило "досье Пандоры" и обстановка в Донбассе, накалившаяся после использования турецких ударных дронов.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci, Evgen Kotenko / Ukrinform via ZUMA Wire
Владимир Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Центра имени Разумкова. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: за кого из политиков бы вы не проголосовали ни при каких обстоятельствах? Фамилию Зеленского называли настолько часто, что он обогнал даже бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко (31,9% и 31,6% соответственно).
Следом в антирейтинге идут оппозиционные политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко (24,7% и 24%), а замкнул пятёрку Олег Ляшко с результатом в 15%. Отметим, что участники опроса могли называть сразу несколько фамилий.
Неутешительными для действующего украинского президента оказались и ответы на вопрос о "досье Пандоры". Большинство опрошенных осуждают владение офшорами и верят, что через компании Зеленского выводились деньги из "Приватбанка" Игоря Коломойского.
Напомним, что более 30 бывших и действующих лидеров стран мира, и более 300 высокопоставленных госчиновников, и 130 миллиардеров из списка Forbes упоминаются в расследовании, опубликованном международным консорциумом журналистов (ICIJ) 3 октября. Материалы получили название Pandora Papers и фигурируют в СМИ как "досье Пандоры". Одним из героев этого расследования стал президент Украины Владимир Зеленский. Политик и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского. По мнению политологов, теперь Зеленскому может грозить импичмент.
Комментариев: 0