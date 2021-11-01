Зеленский обогнал в антирейтинге украинских политиков даже Порошенко

Владимир Зеленский впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Центра имени Разумкова. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: за кого из политиков бы вы не проголосовали ни при каких обстоятельствах? Фамилию Зеленского называли настолько часто, что он обогнал даже бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко (31,9% и 31,6% соответственно).

Следом в антирейтинге идут оппозиционные политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко (24,7% и 24%), а замкнул пятёрку Олег Ляшко с результатом в 15%. Отметим, что участники опроса могли называть сразу несколько фамилий.

Неутешительными для действующего украинского президента оказались и ответы на вопрос о "досье Пандоры". Большинство опрошенных осуждают владение офшорами и верят, что через компании Зеленского выводились деньги из "Приватбанка" Игоря Коломойского.