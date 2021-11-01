Баю-бай: Байден задремал на климатическом саммите в Глазго, и весь Twitter желает ему "не проспать" страну
Стоило американскому лидеру на несколько секунд прикрыть глаза, как шуточки о приключениях Джо Деменцио снова ворвались в чат. Но боролся со сном он действительно уморительно.
Кадр из видео © Twitter.com / zachjourno
Президент США Джо Байден снова оказался жертвой насмешек в Сети. На этот раз поводом стало вирусное видео, на котором 78-летний политик изо всех сил пытался не уснуть на климатическом саммите в Глазго, но в итоге сон на несколько секунд завладел его сознанием. Выручил Байдена один из сотрудников президентского аппарата, подошедший с каким-то вопросом. И пусть спал политик недолго, пользователи Twitter ему этого не простили.
Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI— Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021
Ролик набрал десять тысяч лайков и пару тысяч комментариев. Мнение пользователей оказалось неоднозначным. Многие усомнились, в силах ли глава Белого дома руководить страной, пишет РИА "Новости".
"Тут должен быть задан прямой вопрос: годится ли он для этой работы? Он добился удивительных вещей и кажется таким добрым, но я бы хотел, чтобы вместо него был кто-то другой. Будем честными", — написал один из комментаторов.
"Интересно, что сказал ему помощник, когда будил?" — интересуется другой.
"В такие моменты я говорю своим детям, что не сплю, а просто отдыхаю", — подколол третий.
При этом нашлись комментаторы, вставшие на защиту политика. Одни оправдывали конфуз джетлагом, другие — "нудным" содержанием мероприятия, ну а третьи — возрастом.
"Ему под восемьдесят. Самая ответственная работа в мире. Прикрыть на секунду глаза при таком графике вполне позволительно", — предположил пользователь Twitter.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А на днях он приехал в Ватикан и представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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