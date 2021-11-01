Президент США Джо Байден снова оказался жертвой насмешек в Сети. На этот раз поводом стало вирусное видео, на котором 78-летний политик изо всех сил пытался не уснуть на климатическом саммите в Глазго, но в итоге сон на несколько секунд завладел его сознанием. Выручил Байдена один из сотрудников президентского аппарата, подошедший с каким-то вопросом. И пусть спал политик недолго, пользователи Twitter ему этого не простили.

Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021

Ролик набрал десять тысяч лайков и пару тысяч комментариев. Мнение пользователей оказалось неоднозначным. Многие усомнились, в силах ли глава Белого дома руководить страной, пишет РИА "Новости".

"Тут должен быть задан прямой вопрос: годится ли он для этой работы? Он добился удивительных вещей и кажется таким добрым, но я бы хотел, чтобы вместо него был кто-то другой. Будем честными", — написал один из комментаторов.

"Интересно, что сказал ему помощник, когда будил?" — интересуется другой.

"В такие моменты я говорю своим детям, что не сплю, а просто отдыхаю", — подколол третий.

При этом нашлись комментаторы, вставшие на защиту политика. Одни оправдывали конфуз джетлагом, другие — "нудным" содержанием мероприятия, ну а третьи — возрастом.