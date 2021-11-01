В Союзе нефтяников оценили перспективы соглашения Молдавии и "Газпрома" о выплате долгов
Ранее Кишинёв объявил о намерении "Молдовагаза" до 1 мая 2022 года завершить аудит задолженности.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Молдавия должна выплатить долги перед "Газпромом" и дать гарантии того, что оплатит топливо, которое будет получать по новому контракту. Об этом заявил в беседе с Лайфом президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, комментируя планы сторон подписать соглашение о выплате долгов.
"Надо, чтобы они рассчитались и дали гарантию того, что оплатят тот газ, который будут получать. Других вариантов нет, и никто не должен заниматься благотворительностью. Все эти вопросы должны быть решены, и только тогда можно подписывать соглашение. Молдаване считали, что, возможно, ЕС им поможет или какие-то другие страны, но всё равно газ-то один, и он российский", — сказал Шмаль.
По словам собеседника Лайфа, молдаване пытались "разжалобить ЕС" и приплести какую-то политику, но ничего не добились, поскольку этот вопрос является сугубо экономическим.
Ранее стало известно, что Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Президент Молдавии Майя Санду уже заявила, что довольна подписанным контрактом с "Газпромом".
Лента новостей
"Он же технарь? Чего тогда лезет?": В Совфеде посоветовали главе "Нафтогаза" не ломиться в политику после заявлений о войне с Россией
сегодня в 17:13
В Татарстане возбудили дело после массового отравления российских туристов в Хургаде
сегодня в 16:49
"Мне больно смотреть на это": Девушка Саакашвили рассказала, что за время голодовки он похудел на 20 кг
сегодня в 16:41
Комментариев: 0