В Союзе нефтяников оценили перспективы соглашения Молдавии и "Газпрома" о выплате долгов

Молдавия должна выплатить долги перед "Газпромом" и дать гарантии того, что оплатит топливо, которое будет получать по новому контракту. Об этом заявил в беседе с Лайфом президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, комментируя планы сторон подписать соглашение о выплате долгов.

"Надо, чтобы они рассчитались и дали гарантию того, что оплатят тот газ, который будут получать. Других вариантов нет, и никто не должен заниматься благотворительностью. Все эти вопросы должны быть решены, и только тогда можно подписывать соглашение. Молдаване считали, что, возможно, ЕС им поможет или какие-то другие страны, но всё равно газ-то один, и он российский", — сказал Шмаль.