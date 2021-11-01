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В Союзе нефтяников оценили перспективы соглашения Молдавии и "Газпрома" о выплате долгов

Ранее Кишинёв объявил о намерении "Молдовагаза" до 1 мая 2022 года завершить аудит задолженности.

1 ноября, 17:18
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Молдавия должна выплатить долги перед "Газпромом" и дать гарантии того, что оплатит топливо, которое будет получать по новому контракту. Об этом заявил в беседе с Лайфом президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, комментируя планы сторон подписать соглашение о выплате долгов.

"Надо, чтобы они рассчитались и дали гарантию того, что оплатят тот газ, который будут получать. Других вариантов нет, и никто не должен заниматься благотворительностью. Все эти вопросы должны быть решены, и только тогда можно подписывать соглашение. Молдаване считали, что, возможно, ЕС им поможет или какие-то другие страны, но всё равно газ-то один, и он российский", — сказал Шмаль.

По словам собеседника Лайфа, молдаване пытались "разжалобить ЕС" и приплести какую-то политику, но ничего не добились, поскольку этот вопрос является сугубо экономическим.

Молдавия завершит аудит долга перед "Газпромом" до мая 2022 года

Молдавия завершит аудит долга перед "Газпромом" до мая 2022 года

Ранее стало известно, что Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет. Поставки в республику уже начались, маршрут остался прежним — через территорию Украины. Министр инфраструктуры республики Андрей Спыну заявил, что цена на российский газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубов, а позже стоимость голубого топлива будет изменяться в зависимости от показателей на биржах. Президент Молдавии Майя Санду уже заявила, что довольна подписанным контрактом с "Газпромом".

Власти Молдавии ожидают снижения цены на российский газ до $400

Власти Молдавии ожидают снижения цены на российский газ до $400

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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