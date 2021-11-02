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Раскрыт "загадочный" объект, с которым столкнулась американская атомная подлодка

Инцидент произошёл в международных водах Индо-Тихоокеанского региона в начале октября.

1 ноября, 22:48
<p>Фото © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire</p>

Фото © ТАСС / Planet Pix via ZUMA Press Wire

Завершилось расследование инцидента с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut. Выяснилось, что объектом, с которым субмарина столкнулась в водах Южно-Китайского моря, была подводная гора, не отмеченная на картах. Об этом говорится в заявлении официального представителя 7-го флота Хейли Симс.

"В ходе расследования было установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона", — отметила она.

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По словам Симс, командующий 7-м флотом ВМС США определит порядок последующих действий в связи со случившимся, включая возможность привлечения к ответственности.

Напомним, инцидент произошёл 2 октября с атомной ударной подводной лодкой USS Connecticut. Уточнялось, что субмарина столкнулась с неким объектом в Индо-Тихоокеанском регионе во время погружения. В пресс-службе Тихоокеанского флота ВМС США подчеркнули, что в результате инцидента члены экипажа и судно не пострадали. Ядерная силовая установка также не получила повреждений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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