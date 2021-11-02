Раскрыт "загадочный" объект, с которым столкнулась американская атомная подлодка

Завершилось расследование инцидента с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut. Выяснилось, что объектом, с которым субмарина столкнулась в водах Южно-Китайского моря, была подводная гора, не отмеченная на картах. Об этом говорится в заявлении официального представителя 7-го флота Хейли Симс.

"В ходе расследования было установлено, что военное судно USS Connecticut столкнулось с неизвестной ранее подводной горой во время выполнения операции в международных водах Индо-Тихоокеанского региона", — отметила она.

По словам Симс, командующий 7-м флотом ВМС США определит порядок последующих действий в связи со случившимся, включая возможность привлечения к ответственности.