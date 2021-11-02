Уголовное дело возбудили после инцидента с телом женщины у здания администрации на Кубани

Прокуратура Краснодарского края проверила историю, случившуюся в городе Тимашевске, где ранее тело умершей женщины привезли к зданию администрации района. Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших", пишет РИА "Новости".

Кроме того, прокуратура внесла начальнику краевого бюро судебно-медицинской экспертизы представление об устранении причин и условий произошедшего и недопущения подобного впредь.

По предварительным данным, предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получил направление участкового и привёз в морг Тимашевского района тело женщины 1957 года рождения, чтобы установить причину смерти. Там его принять отказались, сославшись на выходной день и отсутствие ответственного, назначившего исследование. На следующий день мужчина вместе с помощником привёз тело к зданию районной администрации. Только после этого останки доставили в морг местной больницы и исследовали.

В свою очередь, глава Тимашевского района Андрей Палий заявил, что причиной отказа морга в приёме тела умершей женщины стал ведомственный приказ.

"В морге тело принять отказались, ссылаясь на норму ведомственного приказа, согласно которой полицейский, подписавший направление, должен присутствовать лично при передаче тела в экспертизу. Возникли трудности с оформлением в морге. Морг Тимашевского района будет принимать тела беспрепятственно по направлениям на патолого-анатомическое либо на судебно-медицинское исследование, то есть не требовать в обязательном порядке нахождения сотрудника полиции, направившего умершего на исследование", — сказал он по итогам совещания.

Палий добавил, что ситуация в местном морге обострилась ещё 22 октября, с этой даты сотрудники, ранее предупреждавшие предпринимателей, занимающихся ритуальными услугами, стали принимать тела в соответствии с ведомственным приказом. Глава района уточнил, что уже произвели все необходимые процедуры, тело женщины выдали родственникам для похорон.