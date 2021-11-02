Герой мема "Давай по новой, Миша" проиграл на выборах мэра Харькова

Украинский политик Михаил Добкин, известный многим по мему "Давай по новой, Миша", проиграл на выборах мэра Харькова. Победу, набрав почти 150 тысяч голосов избирателей, одержал исполняющий обязанности градоначальника Игорь Терехов.

Кадр из видео, ставшего мемом. YouTube / detserva

По данным территориальной избирательной комиссии, которые были оглашены в понедельник, 1 ноября, за Терехова проголосовало 146 240 жителей города, что составляет 50,66%. Его основной конкурент — экс-глава Харьковской области и Харькова, бывший депутат Верховной рады Добкин — занял второе место, получив поддержку чуть более 82 тысяч горожан. Всего в голосовании приняло участие более 288 645 человек, явка составила 28,29%.