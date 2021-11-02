Суд отправил под домашний арест трёх человек, помогавших Навальному незаконно получать биллинги

Суд в Москве отправил под домашний арест трёх человек, помогавших блогеру Алексею Навальному осуществлять поиск личных данных частных лиц. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Суд избрал в отношении П. Каткова, А. Зеленцова и И. Зайцева меру пресечения в виде домашнего ареста", — рассказали в Басманном суде столицы.

Им вменяют несколько эпизодов по статьям УК РФ 138 "Нарушение тайны переписки" и 327 "Подделка штампов, печатей или бланков". В материалах суда отмечается, что Катков признал "подозрения в совершении преступлений, сотрудничал со следствием и не имеет намерений скрываться". Кроме того, там говорится, что "в его жилище были обнаружены явные следы преступления".

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Зеленцов работал в частном детективном агентстве. В настоящее время следствие проверяет эту организацию.