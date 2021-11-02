Трамп объяснил, почему Байден заснул на саммите по климату в Глазго

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник на посту главы государства Джо Байден заснул во время саммита по климату, так как ему стало скучно.

"Даже Байден не мог выдержать того, чтобы выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление. Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснёт!" — говорится в заявлении Трампа.