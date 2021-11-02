Трамп объяснил, почему Байден заснул на саммите по климату в Глазго
По словам экс-президента, его преемник отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же задремал на виду у всего мира.
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / АР
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его преемник на посту главы государства Джо Байден заснул во время саммита по климату, так как ему стало скучно.
"Даже Байден не мог выдержать того, чтобы выслушивать столько раз про фальшивое глобальное потепление. Байден отправился в Европу, заявляя, что глобальное потепление — самый высокий приоритет, и тут же заснул на виду у всего мира, на самой конференции. Никто, у кого есть подлинный энтузиазм и вера в этот вопрос, никогда не заснёт!" — говорится в заявлении Трампа.
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Напомним, ранее президент США Джо Байден снова попал в неловкую ситуацию. Политик задремал на климатическом саммите в Глазго и стал объектом насмешек со стороны пользователей Сети.
Лайф рассказывал, что Байден часто попадает в неловкие ситуации. Так, однажды он перепутал внучку со своим умершим сыном. А также оговорился и заявил, что любит детей больше, чем людей. Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он забыл имя министра и название Пентагона. А на днях он приехал в Ватикан и представился как "муж своей жены". Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище Джо Деменцио.
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