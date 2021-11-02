Эксперты спрогнозировали выход России на плато по заболеваемости ковидом

Уровень заболеваемости коронавирусом в России может выйти на стадию плато через две недели при условии соблюдения антиковидных мер. Такой прогноз в беседе с газетой "Известия" дал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Значимый эффект на кривой заболеваемости мы увидим через неделю. А ещё через неделю мы выйдем на плато, после которого заболеваемость должна пойти вниз. Но так произойдёт только в случае, если люди действительно будут соблюдать карантин", — сказал эксперт.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов согласился с Волчковым, отметив, что ограничения в регионах начнут давать первые плоды через пять-семь дней. Ведь именно такая продолжительность инкубационного периода у CoViD-19.