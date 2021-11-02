В ЕС ждут от России расследования торговли поддельными европейскими ковид-сертификатами

В представительстве ЕС в России прокомментировали информацию о том, что мошенники продают европейские электронные ковид-сертификаты на теневых площадках в Даркнете. Там заявили, что фальсификация документов, будь то российские QR-коды или цифровые европейские сертификаты о вакцинации, запрещена и влечёт за собой наказание, предусмотренное национальным законодательством.

"Европейский союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", — приводит сообщение дипмиссии РБК.

Напомним, ранее в Лаборатории Касперского заявили, что в Даркнете начали продавать европейские сертификаты о вакцинации от коронавируса. Средняя стоимость такого документа — 300 долларов. Объявления встречаются на русском и английском языке. В них говорится, что данные клиента, купившего сертификат, вносятся в базу, после чего ему присваивают уникальный QR-код. Клиенту предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. Документ, как утверждают мошенники, выдаёт одна из стран Восточной Европы. Продавцы обещают прислать сертификат в формате электронного документа с QR-кодом и всеми данными. Злоумышленники утверждают, что его подлинность можно проверить в cпециальных приложениях, таких как CovPass, CovidCheck, Corona Warn и другие.

Добавим, что система цифровых сертификатов заработала в странах Евросоюза 1 июля: с их помощью можно удостоверить факт получения вакцины от ковида, отрицательный тест на инфекцию или то, что обладатель недавно ею переболел. Сертификат позволяет путешествовать между странами, признающими его действие, без дополнительных проверок.