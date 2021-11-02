Мэр Рыбинска Добряков стал фигурантом уголовного дела о ДТП

Мэр города Рыбинска (Ярославская область) Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела после ДТП, которое произошло 9 сентября. Об этом говорится на сайте Мышкинского районного суда.

9 сентября градоначальник на своём автомобиле Lexus GX460 попал в аварию в районе деревни Охотино. Машина мэра столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110 условиях плохой видимости и дождя. Добряков получил ушибы и вызвал на место скорую. Также пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.