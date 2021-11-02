Мэр Рыбинска Добряков стал фигурантом уголовного дела о ДТП
Ранее градоначальник назвал себя виноватым, отметив, что выполнял манёвр с выездом на встречную полосу при плохой видимости на скользкой дороге.
Денис Добряков. Фото © VK / dv_dobryakov
Мэр города Рыбинска (Ярославская область) Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела после ДТП, которое произошло 9 сентября. Об этом говорится на сайте Мышкинского районного суда.
9 сентября градоначальник на своём автомобиле Lexus GX460 попал в аварию в районе деревни Охотино. Машина мэра столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110 условиях плохой видимости и дождя. Добряков получил ушибы и вызвал на место скорую. Также пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
Ранее Добряков признал себя виновным в ДТП. Градоначальник рассказал, что выполнял манёвр с выездом на встречную полосу при плохой видимости на скользкой дороге. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 264 ч. 1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Ранее Лайф сообщал, что сын экс-депутата Госдумы Александра Скоробогатько попал в ДТП в Москве. Электромобиль Tesla, в котором он находился, врезался в фонарный столб и сгорел.
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