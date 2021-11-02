НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мэр Рыбинска Добряков стал фигурантом уголовного дела о ДТП

Ранее градоначальник назвал себя виноватым, отметив, что выполнял манёвр с выездом на встречную полосу при плохой видимости на скользкой дороге.

2 ноября, 00:03
<p>Денис Добряков. Фото © VK / <a href="https://vk.com/dv_dobryakov?z=photo343062499_457242871/album343062499_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dv_dobryakov</a></p>

Денис Добряков. Фото © VK / dv_dobryakov

Мэр города Рыбинска (Ярославская область) Денис Добряков стал фигурантом уголовного дела после ДТП, которое произошло 9 сентября. Об этом говорится на сайте Мышкинского районного суда.

9 сентября градоначальник на своём автомобиле Lexus GX460 попал в аварию в районе деревни Охотино. Машина мэра столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110 условиях плохой видимости и дождя. Добряков получил ушибы и вызвал на место скорую. Также пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки, их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Развернуло на 360 градусов: Камера сняла, как летящий BMW разнёс в щепки грузовичок в Москве

Развернуло на 360 градусов: Камера сняла, как летящий BMW разнёс в щепки грузовичок в Москве

Ранее Добряков признал себя виновным в ДТП. Градоначальник рассказал, что выполнял манёвр с выездом на встречную полосу при плохой видимости на скользкой дороге. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 264 ч. 1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Ранее Лайф сообщал, что сын экс-депутата Госдумы Александра Скоробогатько попал в ДТП в Москве. Электромобиль Tesla, в котором он находился, врезался в фонарный столб и сгорел.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1