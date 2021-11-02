В России развернули рекордное число коек для пациентов с коронавирусом

В настоящее время в России открыто более 290 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Это рекорд по сравнению с предыдущим пиком заболеваемости, когда было задействовано максимум 270 тысяч коек, рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Резерв свободного коечного фонда несколько снизился по сравнению с предыдущими периодами, потому что, естественно, сейчас госпитализировано гораздо больше, чем раньше. Сейчас в стране открыто больше 290 тысяч коек. Это, к сожалению, тоже рекорд по сравнению с предыдущим всплеском", — цитирует Чуланова газета "Известия".

Эксперт отметил, что лишь в 13 регионах фиксируется некоторое снижение заболеваемости, а в остальных, то есть в абсолютном большинстве, тот или иной рост. При этом Чуланов подчеркнул, что сейчас в больницы попадают в основном невакцинированные.

"Это и статистика показывает, и личный опыт, а я посетил много стационаров и в Москве, и в регионах. Вакцинированных в больницах единицы, и часто у них купленные QR-коды. Это преступная деятельность. К сожалению, в ней иногда участвуют медицинские работники", — добавил специалист.