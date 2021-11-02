Штамм "дельта" привёл к ухудшению тяжести течения коронавируса. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, инкубационный период сокращается и быстрее наступает пневмония. Болеть коронавирусом стала даже молодёжь, включая школьников. Жемчугов отметил, что самое тяжёлое течение ковида начинается при падении температуры.

"Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше: это самые тяжёлые больные", — сказал эксперт.

Жемчугов добавил, что температура тела зависит от силы и потенциала организма, но также на неё влияет состояние гормональной системы, и в первую очередь щитовидной железы, половых гормонов и надпочечников. Пониженная температура означает, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Таким пациентам требуется индивидуальный подход и специальные препараты, повышающие резистентность, подчеркнул иммунолог.

В лёгкой же форме, по его словам, у человека "обычная" температура. Специалист призвал использовать для её измерения только ртутный термометр, так как он "самый точный".

"Три раза измеренная температура по пять минут — не менее — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, ещё это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать всё с анализами, особенно если нет признаков инфекции", — отметил эксперт.