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"За несколько дней до смерти": Иммунолог предупредил о смертельно опасном симптоме ковида, который часто не замечают

По словам Владислава Жемчугова, этот признак свидетельствует о тяжелейшем состоянии.

2 ноября, 00:20

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Штамм "дельта" привёл к ухудшению тяжести течения коронавируса. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, инкубационный период сокращается и быстрее наступает пневмония. Болеть коронавирусом стала даже молодёжь, включая школьников. Жемчугов отметил, что самое тяжёлое течение ковида начинается при падении температуры.

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"Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше: это самые тяжёлые больные", — сказал эксперт.

Жемчугов добавил, что температура тела зависит от силы и потенциала организма, но также на неё влияет состояние гормональной системы, и в первую очередь щитовидной железы, половых гормонов и надпочечников. Пониженная температура означает, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Таким пациентам требуется индивидуальный подход и специальные препараты, повышающие резистентность, подчеркнул иммунолог.

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В лёгкой же форме, по его словам, у человека "обычная" температура. Специалист призвал использовать для её измерения только ртутный термометр, так как он "самый точный".

"Три раза измеренная температура по пять минут — не менее — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, ещё это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать всё с анализами, особенно если нет признаков инфекции", — отметил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова опровергла связь между мутациями коронавируса и эффективностью вакцин. По её словам, российские учёные уже умеют просчитывать появление новых штаммов и их восприимчивость к прививкам.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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