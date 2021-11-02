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В США фото из Смоленской области выдали за снимки российских танков на границе с Украиной

Этот регион РФ граничит с Белоруссией, а от Незалежной его отделяет соседняя Брянская область.

2 ноября, 01:17
<p>Фото © <a href="https://www.maxar.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maxar Technologies</a></p>

Фото © Maxar Technologies

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы указывающие на размещение российских военных "на границе с Украиной".

"На спутниковых снимках высокого разрешения показаны бронетанковые подразделения и вспомогательное оборудование в Ельне, Россия... Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", пишет Politico.

Стоит отметить, что город Ельня находится в Смоленской области, которая даже не граничит с Украиной. От Незалежной её отделяет соседняя Брянская область. Тем временем Politico утверждает, что российские военные подразделения, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", якобы начали движение в конце сентября из других районов РФ, где обычно базируются.

Напомним, ранее даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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