В США фото из Смоленской области выдали за снимки российских танков на границе с Украиной

Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, якобы указывающие на размещение российских военных "на границе с Украиной".

"На спутниковых снимках высокого разрешения показаны бронетанковые подразделения и вспомогательное оборудование в Ельне, Россия... Новые коммерческие спутниковые фото, снятые в понедельник, подтверждают недавние сообщения, что Россия вновь массированно размещает военных и оборудование на границе с Украиной", — пишет Politico.

Стоит отметить, что город Ельня находится в Смоленской области, которая даже не граничит с Украиной. От Незалежной её отделяет соседняя Брянская область. Тем временем Politico утверждает, что российские военные подразделения, "включая элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", якобы начали движение в конце сентября из других районов РФ, где обычно базируются.