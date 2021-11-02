В Германии рассказали, как Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе
Немецкое издание Welt отметило, что европейский энергокризис показал доминирование России на рынке.
Фото © ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Президенту РФ Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Об этом пишет немецкая газета Welt.
Напомним, ранее российский лидер поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в европейские хранилища после того, как будут заполнены отечественные ПХГ. Позже председатель правления компании Алексей Миллер назвал дату, к которой полностью закончит закачку газа в российские подземные хранилища. Целевой показатель — 72 миллиарда 600 миллионов кубометров.
"Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением", — отмечается в статье.
Автор материала уточнил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали примерно на 15 процентов.
"Он (энергетический кризис в Европе. — Прим. Лайфа) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <…> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идёт об объёмах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно", — подчёркивает издание.
Ранее британцы заявили, что Путин раскрыл истинное лицо западных лидеров. Они также с восторгом отнеслись к решению лидера РФ о закачке дополнительных объёмов газа в европейские ПХГ и выразили искреннюю благодарность. Большинство из них отметили, что улучшение отношений с Москвой пошло бы на пользу Великобритании.
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