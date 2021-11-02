В Германии рассказали, как Путин одной фразой обрушил цены на газ в Европе

Президенту РФ Владимиру Путину удалось одной фразой повлиять на снижение цен на газ в Европе. Об этом пишет немецкая газета Welt.

"Это почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением", — отмечается в статье.

Автор материала уточнил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали примерно на 15 процентов.

"Он (энергетический кризис в Европе. — Прим. Лайфа) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <…> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идёт об объёмах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно", — подчёркивает издание.