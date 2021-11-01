Цена газа подскочила на фоне остановки прокачки топлива в ФРГ по трубопроводу "Ямал – Европа"
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 860 долларов за тысячу кубометров.
Фото © Facebook / Gazprom
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов выросла на 11% на фоне остановки прямой прокачки голубого топлива в Германию по трубопроводу "Ямал – Европа" и начала реверсных поставок. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку в 860 долларов за тысячу кубометров, или 72 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч). Общий рост цены превысил 11%.
Напомним, что экспортный газопровод "Ямал – Европа" был введён в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Труба проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, завершаясь на компрессорной станции "Мальнов" вблизи немецко-польской границы.
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