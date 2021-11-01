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Цена газа подскочила на фоне остановки прокачки топлива в ФРГ по трубопроводу "Ямал – Европа"

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 860 долларов за тысячу кубометров.

1 ноября, 07:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/GazpromNewsEn/?tn-str=k*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gazprom</a></p>

Фото © Facebook / Gazprom

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов выросла на 11% на фоне остановки прямой прокачки голубого топлива в Германию по трубопроводу "Ямал – Европа" и начала реверсных поставок. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку в 860 долларов за тысячу кубометров, или 72 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч). Общий рост цены превысил 11%.

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" прекратилась

Прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" прекратилась

Напомним, что экспортный газопровод "Ямал – Европа" был введён в действие в 1999 году. Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Труба проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии, завершаясь на компрессорной станции "Мальнов" вблизи немецко-польской границы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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