Цена газа подскочила на фоне остановки прокачки топлива в ФРГ по трубопроводу "Ямал – Европа"

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов выросла на 11% на фоне остановки прямой прокачки голубого топлива в Германию по трубопроводу "Ямал – Европа" и начала реверсных поставок. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку в 860 долларов за тысячу кубометров, или 72 евро за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч). Общий рост цены превысил 11%.