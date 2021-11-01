Синоптик рассказала, в какой день погода в Москве начнёт портиться

До 4 ноября в Москве будет без осадков, однако позже погода начнёт портиться. Прогноз на первые дни месяца Лайфу озвучила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По её данным, с 1 по 3 ноября осадков не ожидается, но станет более прохладно. Днём температура будет на уровне +7... +9 градусов, а предстоящей ночью москвичей ждут заморозки — будет до –1.

"Погода начнёт портиться в ночь на 4 ноября. Наиболее неблагоприятная погода ждёт нас 5 ноября: будет небольшой дождь. Но с 5–6 ноября температура воздуха в Москве будет +11...+12", — отметила Позднякова.

После этого каких-то обильных дождей, похолодания и даже снега до 14 ноября ждать не стоит, температура воздуха днём и ночью останется положительной.