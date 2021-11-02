Вильфанд предупредил о погодных аномалиях по всей России
По словам синоптика, в пятницу и субботу в Москве и соседних регионах аномалии будут двузначными.
Фото © ТАСС / Ирина Дмитриева
Превышение средней температуры на 4–12 градусов ожидается в течение этой недели почти на всей территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, всё Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".
По словам Вильфанда, превышение нормы на четыре градуса прогнозируется на 90 процентах территории страны до субботы. Синоптик добавил, что тёплый воздух с Атлантики обеспечивает аномально высокую температуру в азиатской части страны: в Красноярском крае и Якутии температура на 8–12 градусов выше нормы. Как утверждает метеоролог, подобное случается крайне редко.
Ранее Вильфанд рассказал, какой погоды ждать россиянам в ноябре. В целом ситуация прогнозируется традиционной для этого месяца, заметил он.
Комментариев: 0