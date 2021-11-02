Вильфанд предупредил о погодных аномалиях по всей России

Превышение средней температуры на 4–12 градусов ожидается в течение этой недели почти на всей территории России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Аномалии в пятницу и субботу будут двузначными в Москве, а также во Владимирской, Рязанской областях. Аномалия 8 градусов захватывает весь центр Европейской России, всё Поволжье, Урал, всю Западную Сибирь, северную половину Красноярского края с аномалиями 12 градусов и Якутию", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

По словам Вильфанда, превышение нормы на четыре градуса прогнозируется на 90 процентах территории страны до субботы. Синоптик добавил, что тёплый воздух с Атлантики обеспечивает аномально высокую температуру в азиатской части страны: в Красноярском крае и Якутии температура на 8–12 градусов выше нормы. Как утверждает метеоролог, подобное случается крайне редко.